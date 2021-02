Prijatelj R Kellyja priznal, da je poskušal podkupiti pričo

R Kelly zaradi svojih nespametnih dejanj čaka na sojenje, ki se bo nadaljevalo v začetku aprila. Obtožen je napadov na mladoletna dekleta in drugih spolnih prestopkov, v postopek pa so se sedaj vpletli tudi nekateri od njegovih prijateljev, ki se na vse pretege trudijo, da bi pevec lahko čimprej odkorakal na prostost.

Zvezdniku skušajo na prostost z laganjem pomagati tudi prijatelji in sodelavci.

Eden od njegovih bližnjih sodelavcev je moral priznati krivdo, saj je sodeloval v podkupovanju dekleta, ki je proti zvezdniku nameravala pričati v prihodnjih mesecih. Ta ji je ponudil na tisoče evrov za to, da bi spremenila svojo zgodbo. ''Jaz in še ena oseba sva ponudila večjo vsoto denarja neimenovani ženski v zameno, da ta ne bi pričala proti Robertu Kellyju,''je priznal Richard Arline med tem, ko se je udeležil virtualnega zaslišanja na zveznem sodišču v Brooklynu. Povedal je, da je že takrat vedel, da je to, kar počne, narobe.

Leta 2020, po tem, ko so pevca doletele obtožbe glede trgovanja s spolnimi uslugami, je neznani moški žrtvi poslal sporočilo, da bi ji želel plačati v zameno za tišino. 26. maja 2020 je Arline nato ženski ponudil skoraj pol milijona evrov, izvršitev plačila pa naj bi potrdil tudi R Kelly sam. Telefonskemu klicu so na njegovo žalost prisluškovale pristojne oblasti.