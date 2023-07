Prijatelja DiCaprio in Maguire v družbi deklet na jahti

Priljubljeni Saint-Tropez sta v teh dneh obiskala igralca in dobra prijatelja Leonardo DiCaprio in Tobey Maguire, ki sta se v družbi številnih deklet mudila na jahti ter uživala v poletnem brezdelju.

Filmski zvezdi in njune prijateljice so v fotografski objektiv ujeli radovedni očividci, ki so med drugim ujeli tu skok DiCapria v morje in sončenje ter druženje igralcev na jahti. Prijatelja sta v preteklih dneh skupaj sicer obiskala tudi priljubljeno francosko restavracijo Club 55, do katere sta prišla s pomočjo manjšega čolna, ki ju je odložil v pristanišču.

Pred počitnicami v obmorskem mestecu sta bila igralca opažena v Parizu, kjer so jim družbo delali tudi nekdanja soproga Tobeyja Maguireja in njegova dva otroka ter DiCapriova nečakinja.