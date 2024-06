Prijatelja Will Smith in Martin Lawrence si gresta včasih na živce

Will Smith in Martin Lawrence sta že desetletja tesna prijatelja in sopotnika na platnu, kljub temu si gresta včasih malo na živce. Med obiskom premiere Podli fantje: Vse ali nič v četrtek sta igralska veterana za People spregovorila o lastnostih drug drugega, ki ju nervirata. "Rad ves čas vadi," je o Smithu dejal 59-letni Lawrence.

Will Smith in Martin Lawrence.

55-letni Smith, ki ga kritike očitno ne vznemirjajo, je odgovoril: "To je smešno. Vsekakor to rad počnem ..." preden je delil očitke o soigralcu. "Ne gre za sovraštvo, ampak obstaja zabavna domislica, zaradi katere se pri Martinu ves čas smejim. Nikoli ne naredi dveh požirkov iz steklenice vode," je rekel in dodal: "Vsakič popije celotno steklenico vode naenkrat. To je neverjetno."

Will Smith in Martin Lawrence bosta nastopila v četrtem delu Podlih fantov

Igralca, ki upodabljata detektivski duo iz Miamija, Mika Lowreyja in Marcusa Burnetta v priljubljeni akcijski filmski franšizi, ki je bila prvič prikazana leta 1995, sta razmišljala tudi o tem, kakšen je občutek, ko je končno na voljo četrti del, ki prihaja v kinematografe. Na vprašanje, kaj je bilo najbolj zahtevno pri snemanju, sta odgovorila: "Dokončati film." "Prekinili so nas na sredini snemanja. Dvojni udarci, stavka pisca, stavka igralca, točno sredi filma," je dejal Will in se spomnil svojih frustracij zaradi zamude. "Film smo si zelo želeli končati. Vedeli smo, da delamo nekaj posebnega, zato je bilo težko ohraniti mirne živce v tistem času." Na koncu pa je dodal, da je bil prisilni izpad prikrit blagoslov. "Kot se je izkazalo, nam je dejansko pomagal. Film je v tem času dozorel," je pojasnil.

Jerry Bruckheimer, ki je film režiral, je pohvalil oba zvezdnika in povedal, da med produkcijo z Lawrenceom in Smithom ni bilo dolgočasnega trenutka. "Sta kreativna in zabavna. Z njima je super delati," je dejal. "Nismo se prepirali, prepustili smo se samemu trenutku. Sta dobra prijatelja in rad sem z njima. Preprosto sta velika talenta. Svet je boljši z Willom in Martinom," je zaključil.