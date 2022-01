Prijatelji, družina in kolegi se poslavljajo od Akija: 'Tvoje srce je zbolelo, a je bilo veliko za vse ljudi'

"Velik človek, eden prvih, ki sem jih srečal, ko sem prišel v Zagreb. Od prvega dne je bil isti – srčen in pošten človek. Takega se ga spominjam do konca njegovega življenja. Z njim je Parni valjak zvenel metropolitsko, tako kot bend iz milijonskega mesta, in mislim, da se nihče, ki živi tukaj, ​​ne zaveda njegove veličine," je za hrvaški portal 24sata povedal Gibonni , ki je v Zagreb prišel na pevčev pogreb.

"Poznava se še iz 80. let – nešteto družabnih srečanj, poznala sva se zasebno. Aki je bil iskren, običajen človek, ki je bil odličen pevec in umetnik, zasebno pa je bil normalnejši od mnogih," je ob slovesu dejal Neno Belan.

"Čudno se počutim. Zapomnil si ga bom po njegovih pesmih, po čudovitih lastnostih, ko ni bil na odru, in po nadnaravnih močeh na odru. Nazadnje sem ga videl na koncertu leta 2019, skupaj sva bila na kosilu in nekajkrat sva se pogovarjala. Vsa moja živčnost je izginila, ker je bil izjemno prizemljen," je na dan pogreba izjavil Dino Jelusić, član legendarne skupine Whitesnake.

Na Akijevo krsto so položili makedonsko zastavo, ob tem pa so se slišali zvoki makedonske narodne pesmi z naslovom Zašto si me rodila majko.

"Vidim veliko znanih obrazov, prijateljev, zato vem, da mi bo odpuščeno nekaj počasnih misli. Ne vem, ali je kaj težjega in bolj bolečega kot to, da se moraš od nekoga ločiti. Od tiste preklete sobote razmišljam, ali bi lahko bilo drugače, in vem, da ne bi moglo biti. Aki je plesal življenje, takšna energija in osebnost sta morali iti z glasnim pokom. Bil je pav in klovn, vse, kar je bilo treba, in nesebično se je razdajal za vse tiste srečne obraze pred sabo. Ko je pel o žalosti, so dvorane žalovale, ko je pel o sreči, smo bili vsi veseli. Bil je naša lokomotiva in zdaj je moja duša prazna kot postaja, ker potnikov ni več. Potovala sva hitro, prijatelj, ni bilo časa za postajanje, a ko pride čas, ni prostora za kesanje. Težko mi je, ljudje, upam, da je spokojen in da je našel mir," je s solzami v očeh povedal Husein Hasanefendić Hus. Nato je se je zaslišala pesem skupine Parni valjak z naslovom Za malo nježnosti.

"Dragi moj 'burki', kaj naj rečem vsem tukaj? Tvojim najdražjim in družini lahko rečem samo eno: včasih je bilo težko, a vse vas je imel rad in vi ste bili njegovo življenje. Vsi ljudje so bili tvoji prijatelji, vedno si našel čas zanje – vse vas je imel zelo rad. Nikomur ni rekel niti ene grde besede in to zmorejo le veliki ljudje," je povedal pevčev dolgoletni prijatelj.

Med govorom Akijeve hčerke Dine pa so imeli mnogi cmok v grlu in si brisali solze z lic. Žalujoče dekle je jokalo pred vsemi, medtem ko se je v svojih besedah spominjalo ljubljenega očeta.

"Oči, tako malo smo potrebovali. En objem, tvoj pogled, tako malo ... Tolaži me, da si mi tisto jutro, preden si za vedno zaspal, rekel: Lahko je biti velik, težko pa je biti velik človek. Tvoje srce je zbolelo, a je bilo veliko za vse ljudi. Hvala, ker si me naučil, da je človek pod zvezdami majhen. Daj, pojdi, oči, saj jim je dolgčas brez tebe, in da veš – samo ti, oči, in nihče kot ti! Rada te imam, oči," je objokana povedala Akijeva hči Dina, nato pa se je začela predvajati Sinatrova pesem My Way, ki je bila Akiju tako zelo všeč.

Skupina Parni valjak je v času zadnjega slovesa od Akija Rahimovskega izdala novo pesem, ki je hkrati tudi zadnja, pri kateri je sodeloval še pokojni pevec. Pesem nosi naslov Ponovo, kar v prevodu pomeni 'Spet'.