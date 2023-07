Prijatelji Heather Locklear: Imela je težek dan

Nedavno so v javnost prišle vidno zmedene fotografije Heather Locklear , na katerih hodi po robu zgradbe in se sede na tleh pogovarja sama s seboj. Zvezdnica, ki je imela v preteklosti težave zaradi zlorabe substanc in prekomernega pitja alkohola, pa naj bi se počutila v redu in se ni vdala ponovni odvisnosti, trdijo njeni prijatelji.

Igralka se je v preteklosti spopadala s hudo odvisnostjo, zaradi katere je polnila naslovnice medijev, na rehabilitacijo pa se je odpravila več kot 20-krat. Kljub njeni zgodovini pa njeni prijatelji mirijo strasti in pravijo: "Heather zagotovo ne pije že več let. Takšne obtožbe jo prizadenejo in je zaradi njih razburjena."

Ali so vzrok njenega obnašanja težave v ljubezenskem življenju, ni znano, njeni znanci pa so potrdili, da je še vedno v zvezi s Chrisom Heisserjem , s katerim sta bila par že v srednji šoli, a njuno razmerje je daleč od popolnega.

Sharan Magnuson, igralkina dobra prijateljica, s katero sta se spoznali na tečaju igre leta 1981, je za Page Six povedala: "Pravkar sem govorila z njo in je v redu." Magnusonova, ki je nekdanja vodja odnosov za javnosti v studiih Warner Bros, je dodala, da sta se nazadnje sestali maja, ko sta se jima pridružila še njen mož in prijateljica Christina Ducote.

"Veliko si pošiljava sporočila, pred tedni pa sva skupaj kosili. Zabavali sva se, se smejali in obujali spomine. Heather je bila videti čudovito in bila je prisebna. Videti je dobro kot že leta ne," je povedala in dodala: "Je Heather, ki jo poznam in jo imam rada. Ne vem, kdo širi govorice, da z njo ni vse v redu. To je neverjetno kruto." Magnusonova je komentirala tudi nedavne fotografije: "Vsakdo ima pravico do slabega dne."