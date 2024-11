Prijatelji in družina so se poslovili od Liama Payna

Družinski člani, prijatelji in člani skupine One Direction so se na intimni pogrebni slovesnosti še zadnjič poslovili od tragično preminulega pevca Liama Payna. 31-letnik je pred mesecem umrl po padcu z balkona hotela v Argentini, kjer je bil na počitnicah, njegove posmrtne ostanke pa so nedavno prepeljali v domovino.

Na zasebni slovesnosti v Buckinghamshiru so se družina, prijatelji in člani skupine One Direction poslovili od Liama Payna. Pevec je oktobra podlegel poškodbam po padcu z balkona hotela v Buenos Airesu, kot je pozneje pokazala obdukcija, pa je bil 31-letnik v času smrti pod vplivom prepovedanih substanc.

Krsta Liama Payna FOTO: Profimedia icon-expand

Tuji mediji poročajo, da so se pogreba udeležili tudi Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan in Zayn Malik, prišla pa je tudi Kate Cassidy, s katero je bil Liam pred smrtjo v zvezi, z njim pa je odpotovala tudi v Argentino, med povabljenimi pa je bila tudi zvezdnikova nekdanja partnerka Cheryl, ki je članica britanske dekliške skupine Girls Aloud. Med tistimi, ki so še prišli na slovesnost, sta bili tudi Kimberley Walsh in Nicola Roberts, članici skupine Girls Aloud in voditelji James Corden, Marvin in Rochelle Humes, Scott Mills ter Adrian Chiles.

icon-expand FOTO: Profimedia

Simon Cowell s partnerko Lauren Silverman. icon-picture-layer-2 1 / 8