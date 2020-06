Prijatelji Kelly Clarkson šokirani, da se pevka ločuje: Ni se zdelo, da imata težave

"Kelly in Brandon sta nenehno skupaj, kar je očitno postala težava v njunem odnosu," je za Fox News povedal neimenovani vir in dodal: "Brandon je producent njene oddaje, a ne samo to, je tudi njen menedžer." Vir je dodal, da je težava nastala tudi pri pogovorih o otrocih, saj si je Kelly želela več otrok, Brandonu pa takšna poteza ni padla na pamet. Kelly in Brandon imata skupaj dva otroka, on pa ima dva še iz prejšnjega zakona.

Drugi neimenovani vir, ki s parom sodeluje vsak dan pri ustvarjanju šova, je povedal, da nihče od sodelavcev ni nikoli zaznal, da bi imela zakonca kakršnekoli težave. "Brandona imajo vsi radi. Je pomemben del šova,"je povedal drugi vir: "Vse poteka skozi njega in on je tisti, ki sprejema pomembne odločitve. Ni samo Kellyjin mož, je tudi njen menedžer."

Sodelavci in prijatelji so bili tako zelo presenečeni, ko so izvedeli, da se zakonca ločujeta."Odločitev je prišla od nikoder. In vse skupaj je tako zelo žalostno za otroka. Vedno so bili zelo ljubeča družina. Nikoli se ni zdelo, da bi imela kakšno težavo."Vir je dodal, da si sodelavci nenehno dopisujejo in da ne morejo verjeti, da se to res dogaja.