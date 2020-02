'Prijatelji' naj bi se vrnili v enourni oddaji: vsak od njih bo prejel približno dva milijona evrov

Dogovori o ponovnem združenju Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lise Kudrow , Matta LeBlanca , Matthewa Perryja in Davida Schwimmerja se bližajo koncu in po poročanju tujih medijev bodo 'Prijatelji' kmalu nastopili v enourni televizijski oddaji, za kar bo vsak od njih prejel plačilo v višini približno dveh milijonov evrov.

The Wall Street Journal je poročal, da so igralci najprej dobili ponudbo, v kateri bi za svoj nastop prejeli milijon evrov, a so jo zavrnili. Po doslej znanih informacijah naj bi bila oddaja pogovorne narave z retrospektivnim intervjujem, zaokrožila pa so tudi namigovanja, da bi voditeljica tega težko pričakovanega dogodka utegnila biti priljubljenaEllen DeGeneres.

Legendarna šesterica se bo tako prvič po 16 letih ponovno pojavila skupaj na televizijskih ekranih – o tem pa so dlje časa namigovali tudi sami s številnimi objavami na družbenih omrežjih.