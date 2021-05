Prijatelji o razhodu Danijele Martinović in Petra Graša: To ni prvič

Splitska glasbenika Danijela Martinović in Petar Grašo naj bi se razšla, so pred dnevi pisali hrvaški mediji. Ljubezni je po 24 letih očitno konec. A njuni skupni prijatelji pravijo, da ta razhod ni njun prvi in da ne bi dali roke v ogenj, da se ne bosta spet znašla v skupnem objemu.