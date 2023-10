Prijatelji ob izgubi Matthewja Perryja: Bili smo družina

Dva dni po smrti priljubljenega Matthewa Perry še vedno spremljamo čustvene zapise njegovih igralskih kolegov, prijateljev in oboževalcev. V skupni izjavi za javnost so se oglasili tudi njegovi nekdanji soigralci iz serije Prijatelji. Bolečina, ki jo čutijo ob izgubi, je tako velika, da so se Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc in David Schwimmer odločili, da se bodo za nekaj časa umaknili in se posvetili žalovanju v zasebnosti.

"Vsi smo popolnoma zlomljeni zaradi izgube Matthewa. Bili smo več kot zgolj soigralci, bili smo družina," se po poročanju revije People glasi skupna izjava vseh petih igralčevih soigralcev iz serije Prijatelji. "Toliko je za povedati, a zdaj si bomo vzeli trenutek za žalovanje in predelali to nepojmljivo izgubo," se še nadaljuje zapis, pod katerim so podpisani Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc in David Schwimmer.

icon-expand Slovo Matthewa Perryja je močno prizadelo njegove igralske kolege iz serije Prijatelji. FOTO: Profimedia

Bolečina, ki jo zvezdniki čutijo ob izgubi, je tako velika, da so se trenutno odločili, da svojih občutkov ne bodo delili z javnostjo. "Sčasoma bomo povedali več, kolikor in ko bomo zmogli. Zdaj so naše misli in naša ljubezen z Mattyjevo družino, njegovimi prijatelji in vsemi, ki so ga imeli radi po vsem svetu," so še dodali v izjavi.

Od priljubljenega igralca, ki smo ga kar deset sezon lahko spremljali v seriji Prijatelji kot sarkastičnega Chandlerja Binga, se je poslovil tudi preostali del ekipe, ki je sodelovala pri seriji. "Šokirani smo in globoko, globoko užaloščeni zaradi smrti našega ljubljenega prijatelja Matthewa. Še vedno se zdi nemogoče. Vse, kar lahko rečemo, je, da se počutimo blagoslovljene, da je bil del našega življenja. Bil je sijajen talent," so v skupni izjavi zapisali Marta Kauffman in David Crane, soustvarjalca serije, in Kevin Bright, izvršni producent.

icon-expand 'Bili smo družina,' so zapisali nekdanji soigralci Perryju v spomin. FOTO: Profimedia

"Kliše je reči, da igralec vlogo naredi po svoje, toda v Matthewovem primeru ni bolj resničnih besed. Od dneva, ko smo ga prvič slišali v vlogi Chandlerja Binga, za nas ni bilo nikogar drugega. Vedno bomo cenili veselje, svetlobo, osupljivo inteligenco, ki jo je vnesel v vsak trenutek, ne le v svoje delo, ampak tudi v življenje. Vedno je bil najbolj smešna oseba v sobi. Še več, bil je najslajši, z dajajočim in nesebičnim srcem," so še dodali ustvarjalci in izrekli globoko sožalje njegovi družini in prijateljem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekaj besed v slovo svojemu televizijskemu fantu je na družbenih omrežjih zapisala tudi Maggie Wheeler, ki je v seriji igrala Janice. "Kakšna izguba. Svet te bo pogrešal, Matthew Perry. Veselje, ki si ga prinesel mnogim v svojem prekratkem življenju, bo živelo naprej. Počutim se zelo blagoslovljena zaradi vsakega najinega skupnega ustvarjalnega trenutka," je zapisala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še en čustven zapis je mogoče zaslediti od Morgan Fairchild, ki je v Prijateljih igrala Chandlerjevo mamo. "Zlomljena sem zaradi prezgodnje smrti mojega 'sina', Matthewa Perryja," je zapisala v soboto, nekaj ur po tem, ko je v javnost prišla novica o Perryjevi smrti. "Izguba tako sijajnega mladega igralca je šok. Pošiljam ljubezen in sožalje njegovim prijateljem in družini, še posebej njegovemu očetu Johnu Bennettu Perryju, s katerim sem delala pri Flamingo Road & Falcon Crest," je zapisala.