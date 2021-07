Prijatelji potrdili: Adele je v zvezi z agentom LeBrona Jamesa

Adele in Rich Paul sta se v javnosti prvič skupaj pokazala na peti tekmi finala košarkarske lige NBA in s tem zanetila govorice o tem, da je med njima nekaj več od prijateljstva. "Adele je stoodstotno v zvezi z Richem Paulom," so za ameriške medije povedali njuni skupni prijatelji. "Zagotovo se sestajata," je za Page Six še dodal vir.