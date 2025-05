Prijatelji zaskrbljeni za Justina Bieberja: Preveč zapravlja, nič ne dela ali služi

Čeprav je Justin Bieber pred osmimi meseci prvič postal oče in so nekateri menili, da se bo z rojstvom sina ustalil in postal bolj družinski človek, pa se je zgodilo ravno obratno. 31-letnikovo obnašanje je skrb vzbujajoče, menijo tudi njegovi prijatelji, zvezdnik, ki je v zadnjih mesecih v živo objavljal na družbenih omrežjih in na posnetkih kadil marihuano, veliko žural, se družil z ljudmi s slabim slovesom in prekinil vezi z dolgoletnimi prijatelji, pa naj bi bil tudi v milijonskih dolgovih.