Tuja scena

'Prijatelji' združili moči v poklon pokojnemu Matthewu Perryju

Los Angeles, 13. 12. 2025 13.18 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
E.M.
Zvezdniki kultne serije Prijatelji z Jennifer Aniston na čelu so nedavno združili moči v poklon pokojnemu Matthewu Perryju dve leti po njegovi tragični smrti. Skupaj z umetnikom Timom Wakefieldom so ustvarili umetnine, ki jih bodo prodali, pridobljena denarna sredstva pa bodo romala v dobrodelno fundacijo, ustvarjeno v imenu preminulega igralca.

Igralci Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Lisa Kudrow so združili moči s fundacijo Matthew Perry Foundation za dober namen. Zvezdniki kultne serije Prijatelji so z avtogrami dopolnili kolekcijo del umetnika Tima Wakefielda, ki je "dejanske zvočne valove uvodne pesmi iz serije preoblikoval v te čudovite dizajne", pri čemer je vsakega izmed njih navdihnil eden od šestih 'Prijateljev'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izkupiček bo namenjen Perryjevi organizaciji, ki si prizadeva pomagati ljudem, ki se borijo z odvisnostjo, pa tudi drugim dobrodelnim organizacijam, ki jih bo izbrala igralska zasedba.

Spomnimo, Perryja so oktobra 2023 našli mrtvega v njegovem domu v soseski Pacific Palisades v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Ameriški igralec je umrl zaradi "ponesrečenega" predoziranja s ketaminom. Zdravnik, ki je zvezdniku predpisal zdravilo, je bil pretekli teden obsojen na dve leti in pol zapora, ostali štirje obtoženci, ki so sklenili sporazume o priznanju krivde, pa bodo obsojeni na obravnavah v prihodnjih mesecih.

