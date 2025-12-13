'Prijatelji' združili moči v poklon pokojnemu Matthewu Perryju

Igralci Jennifer Aniston , Courteney Cox , David Schwimmer , Matt LeBlanc in Lisa Kudrow so združili moči s fundacijo Matthew Perry Foundation za dober namen. Zvezdniki kultne serije Prijatelji so z avtogrami dopolnili kolekcijo del umetnika Tima Wakefielda , ki je "dejanske zvočne valove uvodne pesmi iz serije preoblikoval v te čudovite dizajne" , pri čemer je vsakega izmed njih navdihnil eden od šestih 'Prijateljev'.

Izkupiček bo namenjen Perryjevi organizaciji, ki si prizadeva pomagati ljudem, ki se borijo z odvisnostjo, pa tudi drugim dobrodelnim organizacijam, ki jih bo izbrala igralska zasedba.

Spomnimo, Perryja so oktobra 2023 našli mrtvega v njegovem domu v soseski Pacific Palisades v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Ameriški igralec je umrl zaradi "ponesrečenega" predoziranja s ketaminom. Zdravnik, ki je zvezdniku predpisal zdravilo, je bil pretekli teden obsojen na dve leti in pol zapora, ostali štirje obtoženci, ki so sklenili sporazume o priznanju krivde, pa bodo obsojeni na obravnavah v prihodnjih mesecih.