Prijateljica Demi Lovato: Nisem vpletena v njeno predoziranje

Prijateljica Demi Lovato je pred kratkim dejala, da mora ''razmisliti o svoji prihodnosti'' , potem ko so jo oboževalci zvezdnice obtožili, da je kriva, da je pevka vzela prevelik odmerek mamil. Dani Vitale je razkrila, da so jo obtožbe, da je del prijateljičine skrivne odvisnosti od heroina, celo stale službe.

''Izgubila sem vse službe kot učiteljica. Nihče noče pripeljati otroka k 'učiteljici, ki preprodaja heroin','' je Vitalova povedala v dokumentarni seriji Dancing with the devil , ki bo premiero doživel 23. marca. Spremljevalna plesalka je dodala tudi, da je izgubila vse slavne stranke, za katere je plesala na nastopih, saj se nihče noče soočati z dramo, ki jo prinaša pevkina nesreča s prepovedanimi substancami julija 2018.

V seriji je tudi Lovatova priznala, da so njeni oboževalci včasih prestopili mejo, saj ne poznajo dejstev, posledično pa zaradi njihovih besed in obtožb trpijo tisti, ki so ji najbliže.''To je bila najtežja stvar, s katero sem se morala v življenju spoprijeti,'' je dejala o trenutkih, ko so jo pevkini oboževalci obtožili, da je kriva za prijateljičino odvisnost.