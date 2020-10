Prijateljica Harveyja Weinsteina: Je grešni kozel gibanja #MeToo

"Zdi se, da vsi sovražijo Harveyja, a ne zavedajo se, da v resnici ne sovražijo njega. Povedali so jim, da naj to čutijo. Harvey je grešni kozel za celotno #MeToo gibanje. Uničili so njegovo življenje. Je žrtev celotnega gibanja. 23 let zapora dobivajo morilci, ne pa Harvey, ni pravično," je povedala Alexandra Vino , prijateljica obsojenega filmskega producenta Harveyja Weinsteina.

Alexandra Vino je 30-letna igralka, pevka, umetnica in ambiciozna scenaristka, ki je bila s Harveyjem noč, ko so ga aretirali. Ob aretaciji naj bi ju ujeli, ko je sedela v njegovem naročju. Prav ta večer naj bi Alexandra Harveyju stopila v bran, ko je v tem istem baru, kjer so ju videli skupaj, neznanka protestirala, češ zakaj je Harvey tam in ga označila za posiljevalca.

Weinstein je bil namreč, kot je znano, javno obsojen več posilstev in spolnega napada nad ženskami, predvsem igralkami, ki so z njim želele sodelovati. Med drugim so ga neprimernega spolnega vedenja obtožile Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Angelina Jolie in več kot 100 drugih žensk ter deklet. V začetku letošnjega leta je začel služiti zaporno kazen v Buffalu.

Nazadnje naj bi se Alexandra in Harvey družila januarja, ko sta v nekadilski hotelski sobi v New Jerseyju kadila in ko so ju za neupoštevanje pravil kaznovali. Neimenovani viri so za The New York Post potrdili, da naj bi bila 30-letnica in 68-letnik romantično povezana, igralka natolcevanj ni želela komentirati: "Svoje zasebno življenje bi rada ohranila zasebno." Ne glede na to, v kakšnem odnosu sta, Alexandra obsojenega nenehno brani.

"Vem, kaj se dogaja na zabavah, kot je tista po podelitvi oskarjev. Na lastne oči sem videla, kako se prekrasne ženske mečejo v Harveyjev objem in v objem drugih vplivnih moških. Dekleta v Los Angelesu in New Yorku niso naivna. Harveyja ne osvajaš kar tako, lepo vas prosim. Potem pa so vse začudene, češ, ker jo je vprašal, ali bi mu zmasirala hrbet v njegovi hotelski sobi. Dajte no," je zaThe New York Postiskreno spregovorila Alexandra, ki trdi, da so vse ženske, ki so Weinsteina obtožile spolnega napade, delno tudi same krive. "Harveyja poznam že dolgo časa. Videla sem, kako ženske tekmujejo, da bi bile z njim. Kaj takega nisem videla z drugimi moškimi. Videla sem tudi, kako zelo radodaren je Harvey lahko. Kar so mu naredili mediji, se mi zdi grozno. Mislim, da je za vsem tem nek skriti namen. Seveda si želim, da bi ženske imele svoje pravice in da bi bile enakovredne moškim, ampak ... Ali ne moremo ženske biti enakovredne, ne da bi s tem škodovale moškim?"

Zdi se, da sta Harvey in Alexandra očitno zares dobra prijatelja, saj je filmskemu mogulu iz zapora dovoljeno klicati le določene ljudi. Na seznamu dovoljenih klicev je tudi 30-letnica.