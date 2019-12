Prijateljica princa Charlesa: Meghan Markle igralka? Igrala je le v seriji!

77-letna ameriška igralka Stefanie Powers, ki se je proslavila z vlogami v filmih in serijah, kot so Operacija zakoncev Hart, Deceptions, Fanatic in mnogih drugih, je pred leti ob rekreativnih igrah pola stkala prijateljsko vez z britanskim princem Charlesom. V nedavnem intervjuju zaThe Daily Beast je odkrito spregovorila o tem, kaj si v resnici misli o britanski kraljevi družini in kakšni se ji zdijo njeni člani. Čeprav bi morda marsikdo pričakoval ravno obratno, ni stopila v bran svoji nekdanji kolegici iz igralskih voda, Meghan Markle, temveč jo je, presenetljivo, označila za žensko, ki želi spremeniti ustroj kraljeve družine, čeprav je to vse prej kot njena naloga: ''V prvi vrsti je njena zadolžitev biti prinčeva soproga. To ne pomeni, da lahko na kakršenkoli način spreminja notranji ustroj britanske monarhije. Velika Britanija je prepoznavna prav zaradi kraljeve družine, ki se je od nekdaj držala bolj zase. Mislim, da bi Meghan rada prevzela taktirko v svoje roke – s člani kraljeve družine bi rada ustvarila nek osebni resničnostni šov, kraljeva družina pa nikoli ni blestela zaradi javnih škandalov. Meghan bi bila zvezda, ampak to, se opravičujem, ni njena naloga.''Powersova se je v svojem komentarju obregnila tudi ob Meghanino preteklo igralsko kariero in povedala: ''Vse tiste naslovnice, v katerih je pisalo, da se je pripadnica 'hollywoodske kraljeve družine' poročila s pripadnikom britanske kraljeve družine ... Lepo vas prosim, kakšna igralka neki? Igrala je v eni seriji! Vsem je jasno, da ni vrhunska igralka. V preteklosti ni dobila nobene vloge, ki si jo je res želela.''