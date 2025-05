Prijateljica zakoncev Macron: Kličeta se vsako uro in pol

Emmanuel in Brigitte sta se zaljubila v katoliški šoli, ki jo je obiskoval, ko je bil star 15 let, kjer ga je ona poučevala, in od takrat sta, kot kaže, neločljiva. To potrjuje tudi nedavno objavljena biografija, ki jo je napisala njuna tesna prijateljica Gaël Tchakaloff. Spremljala ju je eno leto, preden je napisala knjigo z naslovom Tant Qu'on Est Tous les Deux (Dokler sva skupaj), v kateri so izjave o neločljivosti para še posebej presenetljive.