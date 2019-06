Serijo so nehali snemati leta 2004 in ima še danes ogromno oboževalcev po celem svetu.

Soigralke Jennifer Aniston, Lisa Kudrow in Courteney Cox so tudi po koncu snemanja ostale dobre prijateljice in se družijo še danes. Dekleta so si privoščila ženski večer, Lisa Kudrow pa je na družbenih omrežjih delila njihov selfi, ki je seveda požel veliko navdušenja.

Serija Prijatelji je nedvomno pospremila odraščanje marsikaterega posameznika, do solza nasmejala tako mlajšo kot starejšo generacijo in se prikradla tako v srca kot domove več tisočih gledalcev.

''Lisa, samo eno epizodo še!!!! Prosim!!!'' je pod fotografijo zapisal eden od oboževalcev. Spet drugi je Liso prosil, naj prepriča Jennifer, da si ustvari profil na Instagramu. Nekateri njuni oboževalci pa so na posnetku pogrešali moški del zasedbe. Spomnimo, da so poleg deklet v seriji Prijatelji nastopili še Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmerand , ki pa so druženje izpustili.

Številni oboževalci serije Prijatelji, ene od najbolj priljubljenih humorističnih serij vseh časov, se že dlje časa sprašujejo, ali se bo ekipa znova zbrala. 50-letna Jennifer Aniston je pred dnevi dejala, da ona ne bi imela nič proti in je celo prepričana, da so tej ideji naklonjeni tudi njeni nekdanji soigralci: ''Dekleta bi bila za in prepričana sem, da fantje tudi. Vse je mogoče.'' Kmalu po tej izjavi je sicer obrnila ploščo in dejala, da se je naveličala zanikanja, da jih bomo znova videli na TV-zaslonih, zato je dala drugačno izjavo: ''Samo naveličala sem se ves čas govoriti ne. Zato sem pomislila, zakaj ne bi naredila tega in videla, kaj se zgodi.''

Minilo je že 15 let, odkar so snemalne kamere in studijske luči še zadnjič zagorele za snemanje serije Prijatelji. Skoraj ni človeka, ki si v desetih letih snemanja desetih sezon ne bi ogledal vsaj ene izmed skupno posnetih 263 epizod. Marsikdo si še danes želi, da bi TV-junaki Rachel, Ross, Chandler, Phoebe, Monica in Joey spet gostovali v njihovih dnevnih sobah. Mogoče pa se želja nekoč uresniči.