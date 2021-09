Prijateljici Drew Barrymore in Cameron Diaz o naravnem staranju

Pod fotografijo se je takoj nabralo kar nekaj komentarjev, ki so hvalili prijateljici. "Dve osupljivo lepi ženski!" je zapisal nek sledilec, spet drugi pa je komentiral: "Dve lepotici tako na zunaj kot navznoter." Večina sledilcev pa je komentirala, da jima staranje prizanaša. "Všeč mi je lepota brez filtrov in ojačevalcev. Na družbenih omrežjih moramo videti več takih objav," je zapisala oboževalka, druga pa: "Všeč mi je, da sta obe tako naravni, brez filtrov in botoksa! Naravno staranje je čudovito!"

49-letna Cameron Diaz je leta 2014 za ameriški tabloid Entertainment Tonight spregovorila o svoji izkušnji z botoksom: "Poskusila sem botoks, ki je bil kot nek droben dotik nečesa. Moj obraz se je spremenil na tako čuden način, da sem sklenila, da nočem biti taka. Raje gledam svoj obraz, ki se stara, kot obraz, ki sploh ni moj."

Februarja 2020 je v podcastu prav z Drew Barrymore še enkrat spregovorila o lepotnih posegih in dejala, da se jih namerava vzdržati: "Na svojem obrazu zaenkrat nisem še nič spremenila in potrudila se bom, da bo tako tudi ostalo. Obraz je res tisti, za katerega me skrbi in odraža mene. Ker se poznam, vem, da sem zelo podvržena odvisnostim. Če si dovolim eno injekcijo, bom do konca tedna videti kot Jocelyn Wildenstein." Slednja je znana po svojem zelo predelanem obrazu in je zelo podvržena lepotnim posegom.