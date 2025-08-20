Prijateljici Jennifer Aniston in Courteney Cox na večerji s svojima fantoma

Jennifer Aniston in njena soigralka iz serije Prijatelji, Courteney Cox, sta dobri prijateljici tudi v zasebnem življenju. Zvezdnici so nedavno opazili na dvojnem zmenku s partnerjema Jimom Curtisom in Johnnyjem McDaidom, para pa sta skupaj večerjala v eni od znanih restavracij v Malibuju.
56-letna Aniston je nosila siv suknjič in kavbojke. Videz je dopolnila z očali, lase pa je imela rahlo skodrane. 61-letna Cox se je odločila za črne hlače in ujemajoč se top, čez pa je oblekla jakno iz džinsa. Lase je imela spete. Oba njuna spremljevalca sta bila v temnih oblačilih.
Cox in McDaid, ki je glasbenik, sta par od leta 2013, romanca med Aniston in Curtisom pa se je začela nedavno. To pa ni prvič, da je nov par šel na dvojni zmenek s prijatelji. Igralko in hipnotizerja so pred časom opazili v New Yorku, kjer sta bila na triurni večerji z Jasonom Batemanom in ženo Amando Anka.
Javnost je nanju postala pozorna, ko so ju pred mesecem skupaj opazili na jahti med počitnicami v Španiji, kjer so ju fotografi ujeli v objektive, ko je Curtis zvezdnico masiral po hrbtu. Par naj bi se spoznal prek skupnih prijateljev, skupaj pa sta že nekaj mesecev, je za Page Six razkril vir blizu zvezdnice.
