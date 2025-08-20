Prijateljici Jennifer Aniston in Courteney Cox na večerji s svojima fantoma

Igralki Jennifer Aniston in Courteney Cox sta dobri prijateljici tudi zasebno, nedavno pa so nekdanji soigralki opazili tudi med dvojnim zmenkom, na katerega sta se odpravili s partnerjema Jimom Curtisom in Johnnyjem McDaidom. Četverica se je skupaj odpravila v znano restavracijo v Malibuju, v objektive pa so jih ujeli tudi ulični fotografi.

Jennifer Aniston in Courteney Cox sta bili na dvojnem zmenku s partnerjema. FOTO: Profimedia icon-expand

56-letna Aniston je nosila siv suknjič in kavbojke. Videz je dopolnila z očali, lase pa je imela rahlo skodrane. 61-letna Cox se je odločila za črne hlače in ujemajoč se top, čez pa je oblekla jakno iz džinsa. Lase je imela spete. Oba njuna spremljevalca sta bila v temnih oblačilih.

Jennifer Aniston in Jim Curtis naj bi bila par več mesecev. FOTO: Profimedia icon-expand

Cox in McDaid, ki je glasbenik, sta par od leta 2013, romanca med Aniston in Curtisom pa se je začela nedavno. To pa ni prvič, da je nov par šel na dvojni zmenek s prijatelji. Igralko in hipnotizerja so pred časom opazili v New Yorku, kjer sta bila na triurni večerji z Jasonom Batemanom in ženo Amando Anka.