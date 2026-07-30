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Tuja scena

'Prijateljici' Rachel in Monica skupaj na dopustu v Španiji

Majorka, 30. 07. 2026 15.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Zvezdnici sta prijateljici že vse od konca snemanja serije Prijatelji.

Čeprav je vsako poletje Ibiza tisti kraj, kjer se najpogosteje zbirajo in dopustujejo slavni, tudi ostali španski otoki ne zaostajajo kaj dosti. Tako sta si denimo zvezdnici Jennifer Aniston in Courteney Cox privoščili razkošen oddih na luksuzni jahti ob obali Majorke, kjer sta v družbi prijateljev uživali v morskih aktivnostih.

Ne le slovita Ibiza, kjer so v zadnjih dneh opazili Beckhamove, pa španske nogometaše in Michaela Jordana, veliko znanih obrazov pritegnejo tudi drugi španski otoki. Skupne počitnice sta si na Majorki privoščili Jennifer Aniston in Courteney Cox.

Jennifer Aniston in Courteney Cox skupaj dopustujeta na Majorki.
Jennifer Aniston in Courteney Cox skupaj dopustujeta na Majorki.
FOTO: Profimedia

Dolgoletni prijateljici sta na sončnem otoku uživali v družbi skupnih prijateljev, med katerimi sta bila tudi Pedro Pascal in Anistonin izbranec Jim Curtis. Raziskovanje obale so si privoščili na luksuzni jahti, zvezdnike pa so opazili tudi med vodnimi aktivnostmi. Jennifer se je denimo zabavala pri vožnji s kajakom, medtem ko se je Courteney pripravljala na plavanje z uporabo plavuti.

Zvezdnici sta prijateljici že vse od konca snemanja serije Prijatelji.
Zvezdnici sta prijateljici že vse od konca snemanja serije Prijatelji.
FOTO: Profimedia

'Prijateljici' Rachel in Monica sta navdušili tudi s svojim modnim izborom kopalk. 57-letna Aniston je nosila barvit bikini, 62-letna Cox pa črne kopalke, klobuk in sončna očala. Zvezdnici, ki sta se spoznali na snemanju serije Prijatelji, ki je obe izstrelila med zvezde, se sicer večkrat skupaj odpravita na počitnice. Pogosto se udeležujeta tudi raznih praznovanj in obletnic, njuno prijateljstvo pa velja za eno najbolj iskrenih in dolgotrajnih v svetu zabave.

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Razlagalnik

Majorka je največji otok v španskem arhipelagu Balearskih otokov v Sredozemskem morju. Skozi zgodovino je bila zaradi svoje strateške lege pomembna točka za različne civilizacije, vključno s Feničani, Rimljani, Mavri in kasneje kristjani po rekonkvisti. Danes je otok znan po svoji bogati kulturni dediščini, gotski arhitekturi, kot je katedrala v Palmi, ter raznoliki pokrajini, ki vključuje tako gorovja kot čudovite obalne predele.

Serija Prijatelji, ki se je predvajala med letoma 1994 in 2004, velja za eno najbolj vplivnih in priljubljenih situacijskih komedij vseh časov. Serija je postavila nove standarde v televizijski produkciji in močno vplivala na pop kulturo, modo ter način govora generacije tistega časa. S svojo osredotočenostjo na dinamiko prijateljstva med šestimi mladimi odraslimi v New Yorku je serija postala globalni fenomen, ki je igralce, kot sta Jennifer Aniston in Courteney Cox, izstrelila v svetovno slavo.

Balearski otoki so avtonomna skupnost Španije, ki leži v zahodnem Sredozemskem morju. Arhipelag sestavljajo štirje glavni otoki: Majorka, Menorka, Ibiza in Formentera. Vsak izmed teh otokov ima svojo edinstveno identiteto, od živahnega nočnega življenja na Ibizi do mirnejših, naravno ohranjenih predelov na Menorki in Formenteri, zaradi česar so otoki že desetletja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jennifer Aniston Courteney Cox Pedro Pascal Majorka Prijatelji slavni na dopustu

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