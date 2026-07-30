'Prijateljici' Rachel in Monica skupaj na dopustu v Španiji

Ne le slovita Ibiza, kjer so v zadnjih dneh opazili Beckhamove, pa španske nogometaše in Michaela Jordana, veliko znanih obrazov pritegnejo tudi drugi španski otoki. Skupne počitnice sta si na Majorki privoščili Jennifer Aniston in Courteney Cox.

Jennifer Aniston in Courteney Cox skupaj dopustujeta na Majorki. FOTO: Profimedia

Dolgoletni prijateljici sta na sončnem otoku uživali v družbi skupnih prijateljev, med katerimi sta bila tudi Pedro Pascal in Anistonin izbranec Jim Curtis. Raziskovanje obale so si privoščili na luksuzni jahti, zvezdnike pa so opazili tudi med vodnimi aktivnostmi. Jennifer se je denimo zabavala pri vožnji s kajakom, medtem ko se je Courteney pripravljala na plavanje z uporabo plavuti.

Zvezdnici sta prijateljici že vse od konca snemanja serije Prijatelji. FOTO: Profimedia

'Prijateljici' Rachel in Monica sta navdušili tudi s svojim modnim izborom kopalk. 57-letna Aniston je nosila barvit bikini, 62-letna Cox pa črne kopalke, klobuk in sončna očala. Zvezdnici, ki sta se spoznali na snemanju serije Prijatelji, ki je obe izstrelila med zvezde, se sicer večkrat skupaj odpravita na počitnice. Pogosto se udeležujeta tudi raznih praznovanj in obletnic, njuno prijateljstvo pa velja za eno najbolj iskrenih in dolgotrajnih v svetu zabave.