Prijateljstvo še vedno živo: Kako srečna sem, da svoj rojstni dan praznujem z njima

Zvezdnice priljubljene serije Prijatelji so ponovno na družbenih omrežjih navdušile oboževalce s skupno sliko. Jennifer Aniston in Lisa Kudrow sta se pridružili praznovanju 55. rojstnega dne Courteney Cox.

Prijateljstvo, ki se je spletlo med snemanjem serije Prijatelji med letoma 1994 in 2004, je še vedno zelo trdno. Kljub temu, da so krožile govorice o prepirih, so zvezdnice ostale dobre prijateljice. Oboževalci so vedno navdušeni nad skupnimi slikami, ki jih zvezdnice objavljajo na socialnih omrežjih. Tako je bilo tudi ob priložnosti z rojstnodnevne zabave Courteney Cox, ko so prijateljice objavile fotografijo, na kateri sta tudi Lisa Kudrow in Jennifer Aniston.

Na svojem Instagramu je tako 55-letna Courteney razodela čustva do svojih nekdanjih soigralk: "Kako srečna sem, da svoj rojstni dan praznujem z njima." Dodala pa je še: "Rada vaju imam dekleti. Zelo."Seveda so se vrstilli pozitivni in navdušeni komentarji: "Sedaj lahko umrem v miru!" Nekdo drug je dodal: "Najljubša slika tega leta." Ena od sledilk pa je vzhičeno zapisala: "Zaradi tega sem tako srečna."

Pred svojo rojstnodnevno fotografijo pa je Courtney voščila tudi svoji hčerkiCocoin fotografiji dodala daljši opis: "Srečen rojstni dan Coco! Ti si mi veliko darilo, v moje življenje si prinesela toliko veselja in ljubezni. Si edinstvena duša – tako skrbna, prijazna, živahna, sočutna, zabavna, nadarjena, navihana in svobodna. Si moje sidro in moja učiteljica. Rada te imam."

