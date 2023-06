Prijeli moškega, ki se je podelal na vrtu Brosnanovega soseda

Po poročanju tujih medijev ni jasno, ali sta bila Brosnan in njegova soproga Keely Shaye v času incidenta doma, znano pa je, da je policija moškega našla s pomočjo helikopterja in ga odpeljala v pripor.

Igralčev predstavnik je za Fox News povedal, da je "moški na posestvo Brosnanovih prišel s plaže in uporabil zunanjo prho", s posestva pa naj bi ga nato odstranilo osebje.

Neznanec ni prvi, ki je vdrl na posestvo nekdanjega agenta 007. Brosnan naj bi lani vložil prepoved približevanja ženski, za katero je dejal, da nadleguje njega in njegovo družino. 55-letnico je obtožil, da je parkirala pred njegovo hišo in zalezovala njega, njegovo družino in goste.