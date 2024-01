Prijeli Shakirinega zalezovalca, ki se je oklical za njenega moža

Kot poročajo tuji mediji, se je zalezovanje zvezdnice Shakire s strani 56-letnega oboževalca Daniela Johna Valtierja , končalo v ponedeljek. Policija ga je prijela kar pred vhodnimi vrati kolumbijske pevke v Miami Beachu na Floridi, kjer jo je poskušal presenetiti. Aretirali so ga pred njeno hišo in odpeljali v pripor.

Kot piše v poročilu je obtožen zalezovanja. 56-letnik iz El Pasa v Teksasu naj bi pevki po pošti že dlje časa pošiljal darila: vino, čokolado in igrače, ter se oklical celo za njenega moža. Prav tako je na svojih družbenih omrežjih redno objavljal zapise o Shakiri in trdil, da želi zvezdnica z njim preživeti preostanek svojega življenja. Vse to je njena zaskrbljena ekipa predala organom pregona. Med drugim je zapisal, da se bo z njo poročil, skupaj pa da bosta tudi poslovna partnerja.

Vse skupaj pa je doseglo vrh, ko je Valtier poskusil 46-letno zvezdnico presenetiti kar pred njenim domačim vhodom na Floridi. S svojimi sledilci je na Instagramu delil fotografijo iz bližnjega motela in namero, da se s Shakiro sreča v živo. Le pet dni pozneje se je zares pojavil pred njeno hišo, kjer pa so ga naposled tudi aretirali. Valtierja so pridržali v priporu, v torek pa se je prikazal na sodišču, kjer je dejal, da ne more upoštevati zahteve, naj se pevke izogiba. "Ona je moja žena," je dejal pred sodnikom Daniel in pristavil: "Ves čas govorim z njo". Sodnik mu je odgovoril: "Ne, gospod, ona ni vaša žena". K temu je dodal,

Sprva je tožilstvo za osumljenega zahtevalo kazen v višini 50 tisoč dolarjev in pripor, a jo je zaradi Valtierjeve izjave o poroki s Shakiro podvojio. Prav tako so zahtevali, naj 56-letnik preneha s pošiljanjem daril in poskusi, da bi s kolumbijsko zvezdnico govoril oziroma se je približal. Valtier ima tudi kriminalno zgodovino, leta 1988 so ga prijeli zaradi posedovanja mamil, fizičnega napada in vožnje pod vplivom alkohola. Nazadnje so ga prijeli še leta 2019 zaradi vloma.