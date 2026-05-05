Priljubljen pevec na rdeči preprogi Met Gale popolnoma neprepoznaven

Na večer, poln blišča, ekstravagantnih oblek in poziranja pred stotinami fotografskih objektivov, ko se vsa povabljena svetovna smetana želi prikazati v najboljši možni luči, se je priljubljen pevec Bad Bunny odločil, da bo konkretno izstopal iz množice in zamaskiral svoj mladostni videz. Portoričan je bil namreč na sloviti Met Gali videti povsem neprepoznaven, ko se je po rdeči preprogi sprehodil v zelo prepričljivi obrazni protetiki, ki ga je postarala za več desetletij.

Vizažist Mike Marino je 32-letnikov hiperrealističen videz oživil z gubami, sončnimi pegami in povešenimi obraznimi potezami. Svoj videz je zvezdnik dopolnil z belo lasuljo, obarvano brado ter obrvmi ter med večerom hodil s pomočjo palice.