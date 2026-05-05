Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Priljubljen pevec na rdeči preprogi Met Gale popolnoma neprepoznaven

Los Angeles, 05. 05. 2026 13.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Bad Bunny

Bad Bunny se je na Met Gali odločil, da s svojim videzom simbolično prelisiči čas in se na prestižnem dogodku pojavi kot postarana različica samega sebe. Pevec je namreč svoj videz z izjemno realističnimi protetičnimi dodatki postaral za več desetletij, s čimer je vzbudil veliko zanimanja in občudovanja.

Na večer, poln blišča, ekstravagantnih oblek in poziranja pred stotinami fotografskih objektivov, ko se vsa povabljena svetovna smetana želi prikazati v najboljši možni luči, se je priljubljen pevec Bad Bunny odločil, da bo konkretno izstopal iz množice in zamaskiral svoj mladostni videz. Portoričan je bil namreč na sloviti Met Gali videti povsem neprepoznaven, ko se je po rdeči preprogi sprehodil v zelo prepričljivi obrazni protetiki, ki ga je postarala za več desetletij.

Bad Bunny
Bad Bunny
FOTO: Profimedia

Vizažist Mike Marino je 32-letnikov hiperrealističen videz oživil z gubami, sončnimi pegami in povešenimi obraznimi potezami. Svoj videz je zvezdnik dopolnil z belo lasuljo, obarvano brado ter obrvmi ter med večerom hodil s pomočjo palice.

Preberi še Rdeča preproga Met Gala: Najlepše, najslabše in zgrešene oprave zvezdnikov

S svojo opravo se je šestkratni dobitnik grammyja poklonil razstavi Inštituta za kostume, ki bo po poročanju revije Vogue prikazala različne oblike teles skozi umetnost zadnjih 5.000 let. Pevec je v pogovoru za omenjeni medij povedal, da se za ta vsakoletni zvezdniški dogodek vedno potrudi "narediti nekaj drugačnega" in dodal, da uživa v "ustvarjalnosti". Bunny ni razkril, koliko časa je preživel na stolu za ličenje, je pa povedal, da je trajalo nekaj časa in da se je izplačalo.

Bad Bunny met gala rdeča preproga moda videz

Protestniki proti glavnemu pokrovitelju Met Gala s stekleničkami 'urina'

Na Met Gala prvič mladoletnici, Zuckerberg z ženo in nečak Michaela Jacksona

Zadovoljna.si Vsi se sprašujejo, kaj se dogaja z njegovim obrazom
Zadovoljna.si Slavni zvezdnik si sploh ni več podoben
24ur.com Nenavadna nesreča Bad Bunnyja: Plesalka se je zataknila za njegovo mednožje
24ur.com The Rock oboževalcem voščil v preobleki samega sebe: Ti si ikona
Moskisvet.com Na njegov šarm so nekoč padale kot domine, danes pa ...
Zadovoljna.si Eden najbolj privlačnih moških navdušil v ženskih oblačilih
24ur.com Od Davida Beckhama do pava – v kaj so se za noč čarovnic oblekli zvezdniki?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692