Tuja scena

Uspešna avtorica razkrila svojo identiteto: Ničesar nimam za skrivati

Los Angeles, 09. 04. 2026 14.52

Avtor:
E.M.
Freida McFadden

Freida McFadden, ena izmed najbolj znanih in priljubljenih pisateljic trilerjev, je po letih ugibanj razkrila svojo resnično identiteto. "Dovolj imam tega, da ljudje razpravljajo o tem, ali sem prava oseba in ali so knjigo napisali trije moški," je dejala avtorica, ki se je podpisala tudi pod uspešnico Hišna pomočnica, ki je nedavno zaživela na velikih platnih. Čeprav njeno pravo ime ni več skrivnost, bo v prihodnosti še naprej uporabljala psevdonim.

"Sem na točki svoje kariere, ko imam dovolj tega, da je moja identiteta skrivnost. Sem prava oseba s pravo identiteto in ničesar nimam za skrivati," je dejala avtorica priljubljenih trilerjev Freida McFadden in razkrila, da je njeno pravo ime Sara Cohen ter da sicer opravlja delo zdravnice. "Dovolj imam tega, da ljudje razpravljajo o tem, ali sem prava oseba in ali so knjigo napisali trije moški."

Sara Cohen se je kot Freida McFadden podpisala pod številne uspešnice.
FOTO: Profimedia

V intervjuju za USA Today je 45-letnica razkrila, da se kot zdravnica ukvarja s poškodbami možganov, očala, ki jih nosi na dogodkih, pa da niso krinka, temveč da jih potrebuje tudi v resničnem življenju. Pri lasulji je zgodba nekoliko drugačna. "Nosim jo, ker nimam pojma, kako naj sicer oblikujem svoje lase."

Svojo identiteto je Cohen skoraj tri desetletja skrivala, ker ni želela škodovati svojemu zdravniškemu poklicu. Dejala je, da je svoje ime skrivala "dokler ne bom pripravljena, da se umaknem od svoje službe." Sodelavci so sicer kljub 'dvojnemu življenju' čez čas ugotovili, da se za knjižnimi uspešnicami skriva prav ona. Cohen je dodala, da so ji službeni kolegi nato pomagali ohranjati skrivnost.

Sydney Sweeney in Amanda Seyfried v filmu Hišna pomočnica.
FOTO: Profimedia

O teorijah glede svoje identitete je v intervjuju povedala še: "Nekatere so res nemogoče. Verjetno vsak avtor dobi komentarje, da je njihovo delo napisala umetna inteligenca." Najtežje pa ji je bilo, je še razkrila, zavračati priložnosti, da bi se povezala s svojimi bralci. "Bilo je težko. Vsi avtorji so hodili na knjižne turneje, jaz pa tega nisem mogla."

Njen triler Hišna pomočnica je preteklo leto zaživel na velikih platnih. V njem sta zaigrali zvezdnici Sydney Sweeney in Amanda Seyfried, v nadaljevanju pa bo zaigrala Kirsten Dunst. Film bo temeljil na drugem delu iz serije Hišna pomočnica z naslovom The Housemaid's Secret.

Freida McFadden Hišna pomočnica avtorica identiteta

