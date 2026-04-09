Uspešna avtorica razkrila svojo identiteto: Ničesar nimam za skrivati

"Sem na točki svoje kariere, ko imam dovolj tega, da je moja identiteta skrivnost. Sem prava oseba s pravo identiteto in ničesar nimam za skrivati," je dejala avtorica priljubljenih trilerjev Freida McFadden in razkrila, da je njeno pravo ime Sara Cohen ter da sicer opravlja delo zdravnice. "Dovolj imam tega, da ljudje razpravljajo o tem, ali sem prava oseba in ali so knjigo napisali trije moški."

V intervjuju za USA Today je 45-letnica razkrila, da se kot zdravnica ukvarja s poškodbami možganov, očala, ki jih nosi na dogodkih, pa da niso krinka, temveč da jih potrebuje tudi v resničnem življenju. Pri lasulji je zgodba nekoliko drugačna. "Nosim jo, ker nimam pojma, kako naj sicer oblikujem svoje lase."

Svojo identiteto je Cohen skoraj tri desetletja skrivala, ker ni želela škodovati svojemu zdravniškemu poklicu. Dejala je, da je svoje ime skrivala "dokler ne bom pripravljena, da se umaknem od svoje službe." Sodelavci so sicer kljub 'dvojnemu življenju' čez čas ugotovili, da se za knjižnimi uspešnicami skriva prav ona. Cohen je dodala, da so ji službeni kolegi nato pomagali ohranjati skrivnost.