Priljubljena igralka na rdeči preprogi razkrila, da je noseča

Britanska igralka Michelle Dockery , znana predvsem po vlogi Lady Mary Crowley v priljubljeni seriji Downton Abbey , je na londonski premieri tretjega dela filma, ki nadaljuje zgodbo iz serije, razkrila nosečniški trebušček.

Za to priložnost je igralka oblekla sinje modro obleko z dolgo vlečko in odkritimi rameni. Prvega otroka pričakujeta skupaj z možem Jasperjem Waller-Bridgeom, ki se ji je tudi pridružil na rdeči preprogi.

Par se je poročil leta 2023, leto dni po tem, ko sta s svetom delila novico o zaroki. Ozadja o tem, kako sta se spoznala, še nista razkrila, so ju pa skupaj prvič opazili leta 2019.