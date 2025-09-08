Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Priljubljena igralka na rdeči preprogi razkrila, da je noseča

London, 08. 09. 2025 08.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Michelle Dockery se je odločila novico o tem, da je noseča, sporočiti na poseben način. To je namreč storila na rdeči preprogi ob premieri tretjega dela filmov, ki nadaljujejo zgodbo serije Downton Abbey.

Britanska igralka Michelle Dockery, znana predvsem po vlogi Lady Mary Crowley v priljubljeni seriji Downton Abbey, je na londonski premieri tretjega dela filma, ki nadaljuje zgodbo iz serije, razkrila nosečniški trebušček.

Za to priložnost je igralka oblekla sinje modro obleko z dolgo vlečko in odkritimi rameni. Prvega otroka pričakujeta skupaj z možem Jasperjem Waller-Bridgeom, ki se ji je tudi pridružil na rdeči preprogi.

Par se je poročil leta 2023, leto dni po tem, ko sta s svetom delila novico o zaroki. Ozadja o tem, kako sta se spoznala, še nista razkrila, so ju pa skupaj prvič opazili leta 2019.

Michelle Dockery downton abbey nosečnost
SORODNI ČLANKI

Na dražbi predmeti priljubljene serije Downton Abbey

'Veličastno oster jezik, znala je prestrašiti in očarati v istem trenutku'

Obeta se nadaljevanje filma, posnetega po seriji Downton Abbey

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215