Priljubljena pevca sta se vrnila iz vojske: 'Fizično in psihično sem se resetiral'

Delovanje je skupina prekinila na vrhuncu njihove slave leta 2022, ko so se odpravili v vojsko. Južna Koreja namreč od vseh moških, starih od 18 do 28 let in sposobnih za usposabljanje, zahteva služenje vojaškega roka, da bi bili pripravljeni na boj proti severni sosedi. RM in V sta služenje vojaškega roka začela decembra 2023, Jin, J-Hope in Suga so v vojsko vpoklicali že nekaj časa pred tem. Jimin in JungKook naj bi po poročanju Guardiana služenje končala v sredo.

BTS je brez dvoma ena najbolj uspešnih k-pop skupin na svetu. Gre za različico popa, ki izvira iz Južne Koreje z značilnim zvokom, ki navdušuje tudi drugod po svetu. Njihove največje uspešnice so Dynamite, Idol in DNA.