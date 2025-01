Priljubljena srbska pevka Aleksandra Prijović znova noseča

Družina Aleksandre Prijović in Filipa Živojinovića se bo kmalu povečala. Priljubljena srbska pevka je za tuje medije potrdila, da je znova v veselem pričakovanju in da se bo njunemu sinu Aleksandru kmalu pridružil bratec oziroma sestrica. Zvezdnica, ki je lani kot za šalo večkrat razprodala številne dvorane na območju nekdanje skupne države, je po zaključku svoje zadnje turneje napovedala umik z odrov in posvetitev družini.