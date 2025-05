Priljubljeni DJ Calvin Harris s soprogo pričakuje prvega skupnega otroka

Calvin Harris bo postal oče. Škotski DJ in njegova žena, britanska televizijska in radijska voditeljica Vick Hope, pričakujeta prvega skupnega otroka. Govorice, da se bosta zakonca razveselila naraščaja, so zakrožile pred dnevi, ko je Hope imela intervju z igralko Florence Pugh, na posnetku pa 35-letnica nosi obleko bež barve, viden pa je tudi njen nosečniški trebušček.

OGLAS

Calvin Harris in njegova sporoga Vick Hope se bosta razveselila prvega skupnega otroka. Kmalu po tem, ko so zakrožile govorice, da je televizijska in radijska voditeljica v veselem pričakovanju, je 35-letnica na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih je viden njen nosečniški trebušček.

Calvin Harris in Vick Hope bosta postala straša. FOTO: Profimedia icon-expand



Kmalu po objavi so ji med komentarji čestitali številni oboževalci in zvezdniški prijatelji, med njimi tudi njena radijska sovoditelja Jamie Laing in Katie Thistleton ter televizijska voditeljica Laura Whitmore, ki je znana tudi po oddaji Otok ljubezni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Škotski dobitnik grammyja in voditeljica sta pred oltar stopila septembra 2023, med svati pa so bili številni znani Britanci. Poročno slavje sta priredila na severovzhodu Anglije, sprejem pa je bil v s cvetjem in zelenjem okrašenem šotoru v okrožju Northumberland. Kot je poročal The Sun UK, je na poroko iz Združenih držav priletel tudi Nile Rodgers s svojo skupino Chic, ki je zabavala zbrane.

Med povabljenimi so bili tudi glasbeni uredniki BBC-jevega radia Scott Mills, Vernon Kay in Jordan North ter AJ Odudu, voditeljica britanske različice resničnostne oddaje Big Brother. Skupina Chic je zaigrala priredbe uspešnic Davida Bowieja, Madonne in Beyonce, nastop pa zaključila s svojim hitom Good Times.