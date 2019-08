Slavni prek Twitterja 'obračunali' s Trumpom

50-letni glasbenik Marc Anthony, ki je bil v preteklosti poročen z latino divo portoriških korenin Jennifer Lopez, je prek Twitterja komentiral zapise, ki jih je na svojem uradnem profilu pred kratkim delil ameriški predsednik Donald Trump. Slednji je objavil twite, v katerih je komentiral naravno grožnjo orkana Dorian, ki se približuje Portoriku. Ob tem je nagovoril ljudstvo, naj ob tokratnem nadzoru in budnem spremljanju razvoja tropske nevihte ne pozabijo izraziti svoje hvaležnosti FEMI (Zvezni agenciji za posredovanje v nesrečah) in naj do prejete pomoči ne bodo tako ignorantski, kot so bili leta 2017, ko jih je zadelo več orkanov. Županjo glavnega portoriškega mesta San Juan, političarko Carmen Yulín Cruz, je v svojem zapisu označil za ''nesposobno.''

Potem, ko je približno dve uri kasneje na Twitterju delil še en zapis, v katerem je Portoriko označil za enega najbolj skorumpiranih krajev na svetu in ob tem dodal: ''In mimogrede, jaz sem najboljša stvar, ki se je Portoriku kdajkoli zgodila,''so se na njegove besede vsule množice zgroženih komentarjev in kritik.