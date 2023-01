Priljubljenost princa Harryja nizka kot še nikoli

V javnosti zadnjih nekaj tednov odmevajo izjave princa Harryja , ki je pred nekaj dnevi izdal svojo avtobiografijo Rezerva , v sklopu njene promocije pa je podal tudi nekaj odmevnih intervjujev. Javnosti je tako izdal številne podrobnosti o življenju v Buckinghamski palači, med drugim, da je starejši brat princ William nekoč z njim fizično obračunal, mačeho Camilo je obtožil izdaje informacij o kraljevi družini, precej pa je odmevalo tudi njegovo razkritje, da je v Afganistanu ubil 25 talibanov. In če je Harry menil, da mu bo iskrenost prinesla več sočutja med Britanci, se je pošteno motil.

Glede na anketo YouGov , ki je bila izvedena nekaj dni pred izdajo avtobiografije, je priljubljenost pobeglega člana kraljeve družine med Britanci nizka kot še nikoli. O njem ima namreč pozitivno mnenje le 26 odstotkov Britancev, medtem ko je 64 odstotkov mnenj negativnih. Za primerjavo, leta 2011, ko je bila anketa prvič izvedena, je do Harryja gojilo pozitiven odnos kar 80 odstotkov Otočanov. Njegova priljubljenost je prvič padla pod 60 odstotkov januarja 2020, ko sta z ženo Meghan Markle naznanila, da ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti.

Kljub številnim zgražanjem nad Harryjevimi izjavami pa gre njegova knjiga kot za med. Iz založbe Penguin Random House so namreč sporočili, da so na dan izida avtobiografije izdali kar 1,4 milijona izvodov, kar ni doslej dosegla nobena njihova druga neleposlovna knjiga. Intervju, v katerem princ Harry bere odlomke iz knjige Rezerva, v kateri je med drugim razkril, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila, si lahko ogledate na VOYO.