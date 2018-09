Bo primer 'Cristiano Ronaldo posilil dekle leta 2009' znova odprt?

Kaj točno naj bi se dogajalo 12. junija 2009?

Po besedah Kathryn Mayorgo in navajanju številnih tujih medijev, kot sta Der Spiegel in La Republica, naj bi slednja Cristiana spoznala na eni izmed lasvegaških zabav, na kateri jo je nogometaš povabil na zasebno zabavo v njegovi hotelski sobi. Kathryn je privolila, v sobi pa ji je Ronaldo izročil kopalke in jo povabil v jacuzzi. Poljubila sta se in nato so se začele težave.

Mayorgova trdi, da je Cristianu večkrat zatrdila, da si ne želi spolnega odnosa z njim, v določenem trenutku naj bi celo kričala in prosila, naj preneha. La republicanavaja, da je Kathryn povedala, da je nikoli v življenju ni bilo tako strah, kot tistega večera. Po tem, ko naj bi prišlo do posilstva, naj bi ji Cristiano dejal: ''V 99 odstotkih sem dober fant ... ne vem, kaj se je zgodilo s preostalim odstotkom.''

Po aktu, ki naj bi bil prisiljen, sta se Kathryn in Ronaldo dogovorila za finančno poravnavo v višini 323.000 evrov. Ronaldo se je kasneje zagovarjal, da je nedolžen in da ni prišlo do neprostovoljnega spolnega odnosa.

Kot poročajo tuji mediji, naj bi odvetniki Mayorgove zdaj na tožilstvo vložili zahtevo, naj primer ponovno odprejo za vnovično preiskavo. Kathryn naj bi trdila, da želi doseči zadoščenje pravici. Odvetniki se kljub finančni poravnavi sklicujejo na dejstvo, da se je spolnemu aktu upirala in da je večkrat ponovila, da si ne želi občevati z nogometašem. Ronaldo se na novico o vnovični preiskavi primera še ni odzval.