Primer Weinstein: zaključni govor in ostre besede žrtvam

Nekdanji vplivni producent Harvey Weinstein, obtožen zlorabe žensk, je bil priča zaključnim govorom v njegovo obrambo. Weinsteinova glavna pravnica Donna Rotunno je nagovorila 12 porotnikov in jih prosila, naj se zanesejo na zdrav razum in s tem apelirala na to, da producenta razglasijo za nedolžnega. Meni, da je bil Weinstein nepravično prikazan kot zloben lik, medtem ko so ženske v odnose z njim vstopale prostovoljno in soglasno.