Primerek prve izdaje Harryja Potterja in kamna modrosti prodali za 21 tisočakov

Na dražbi so ponovno prodali primerek prve izdaje Harryja Potterja in kamna modrosti. Knjiga ima na zadnji platnici črkovalno napako, na strani 53 pa je pri seznamu opreme podvojen zapis enega od predmetov. Dražitelji so predvidevali, da bodo zanjo iztržili med 20.000 in 30.000 funti (med 24 in 36 tisoč evrov), a so jo na koncu prodali za 18.000 funtov (21.605 evrov).