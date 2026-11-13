Primerjali so jo z Bello Hadid, njen oče pa ji je zabrusil: 'Ne, nisi'

Vse se je začelo, ko so nekateri uporabniki družbenih omrežij ameriško vplivnico Kennedy Eurich začeli primerjati z Bello Hadid. Primerjava je dobila še več pozornosti, ko je revija InStyle na svojem Instagram profilu objavila šaljiv videoposnetek vplivnice, ki so ga pospremili z vprašanjem, ali gre za slavno manekenko ali njihovo pripravnico. V ozadju posnetka so uporabili tudi zvok z besedami: "Moje ime je Bella Hadid."
A šala očitno ni bila všeč vsem. Na družbenih omrežjih sta se namreč pojavila komentarja z verificiranega profila Mohameda Hadida, očeta slavne manekenke. V enem je zapisal: "Ne, nisi," v drugem pa je bil še ostrejši: "To ni Bella, samo rada bi bila kot ona. Sram naj te bo."
Njegov odziv je presenetil tudi Kennedy, ki je na svojem TikTok profilu objavila videoposnetek, v katerem je pojasnila, da primerjav z Bello ni sprožila sama. Svojim sledilcem je v šali očitala, da so jo prav oni spravili v položaj, v katerem ji je zdaj celo oče slavne manekenke sporočil, da ji ni podobna.
Kennedy, ki na družbenih omrežjih nastopa tudi pod imenom Ken Eurich, je sicer priljubljena ameriška vplivnica iz Teksasa. S svojimi sledilci redno deli utrinke iz vsakdanjega življenja, modne vsebine in zabavne posnetke. Kar se je začelo kot nedolžna spletna primerjava, se je tako razvilo v precej nepričakovano izmenjavo, v katero se je vključil celo oče ene najbolj prepoznavnih manekenk na svetu.
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