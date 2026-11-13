Primerjali so jo z Bello Hadid, njen oče pa ji je zabrusil: 'Ne, nisi'

Vse se je začelo, ko so nekateri uporabniki družbenih omrežij ameriško vplivnico Kennedy Eurich začeli primerjati z Bello Hadid. Primerjava je dobila še več pozornosti, ko je revija InStyle na svojem Instagram profilu objavila šaljiv videoposnetek vplivnice, ki so ga pospremili z vprašanjem, ali gre za slavno manekenko ali njihovo pripravnico. V ozadju posnetka so uporabili tudi zvok z besedami: "Moje ime je Bella Hadid."

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A šala očitno ni bila všeč vsem. Na družbenih omrežjih sta se namreč pojavila komentarja z verificiranega profila Mohameda Hadida, očeta slavne manekenke. V enem je zapisal: "Ne, nisi," v drugem pa je bil še ostrejši: "To ni Bella, samo rada bi bila kot ona. Sram naj te bo."

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Njegov odziv je presenetil tudi Kennedy, ki je na svojem TikTok profilu objavila videoposnetek, v katerem je pojasnila, da primerjav z Bello ni sprožila sama. Svojim sledilcem je v šali očitala, da so jo prav oni spravili v položaj, v katerem ji je zdaj celo oče slavne manekenke sporočil, da ji ni podobna.

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