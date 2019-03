'Res je, pričakujeva otroka'

Priprave, treningi, hitenje, stres, razočaranje in veselje ... To je le nekaj dejavnikov, ki spremljajo vsakdan tako profesionalnih športnikov kot njihovih boljših polovic – še posebej, če so slednji aktivno vpeti v športno kariero svojih partnerjev. In prav takšen primer sta tudi Primož in Lora, ki je gradnjo lastne kariere na področju evropskih študij za nekaj časa potisnila na stranski tir in več kot dostojno stopila v čevlje organizatorke Primoževih priprav na prihajajoče tekme. Zanimalo nas je, kako načrtujeta uskladiti vse obveznosti, ki jih ob aktivnih pripravah ni malo, z dejstvom, da se bo čez nekaj mesecev treba predvsem prilagoditi in posvetiti novemu družinskemu članu. Sprememba življenjskega sloga bo toliko bolj opazna pri pričakujoči Lori, ki svojega partnerja pogosto spremlja na njegovih dirkah po vsem svetu.