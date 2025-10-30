Princ Andrew izgubil še naziv princa

Princ Andrew je po tem, ko se je pred tedni po posvetovanju s kraljem Karlom III. odpovedal častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel po rojstvu, zdaj izgubil še naziv princa, so sporočili iz Buckinghamske palače. Poleg tega se bo moral preseliti iz 30-sobne vile.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da bo princ Andrew, brat kralja Karla III., izgubil naziv princa. Odslej se bo njegovo ime glasilo Andrew Mountbatten Windsor. Čeprav še naprej zanika vse obtožbe, naj kraljev brat odločitvi ne bi ugovarjal.

Princ Andrew je izgubil naziv princa. FOTO: Profimedia icon-expand

Novica sledi odločitvi iz sredine oktobra, ko so sporočili, da se je Andrew po posvetovanju s kraljem odpovedal častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel po rojstvu. Tedaj je tako med drugim izgubil naziv vojvoda. S tem je naziv vojvodinje tedaj izgubila tudi njegova nekdanja žena Sarah Ferguson. Njuni hčeri, princesa Eugenie in princesa Beatrice, pa bosta v skladu s pravili, ki jih je leta 1917 uveljavil kralj Jurij V., ohranili naziva.

Kot piše v izjavi Palače, se bo moral izseliti iz razkošne palače Royal Lodge. Gre za domovanje, za katerega, kot smo poročali, že več kot 20 let ni plačal najemnine. V kraljevih krogih naj bi ga skušali prepričati, da prostovoljno zapusti 30-sobno vilo. Zdaj se bo preselil v drugo zasebno nastanitev v Norfolku, katere najem bo financiral kralj, poroča BBC.

Dolgoleten pritisk javnosti