Princ Andrew izgubil še naziv princa

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da bo princ Andrew, brat kralja Karla III., izgubil naziv princa. Odslej se bo njegovo ime glasilo Andrew Mountbatten Windsor. Čeprav še naprej zanika vse obtožbe, naj kraljev brat odločitvi ne bi ugovarjal.
Novica sledi odločitvi iz sredine oktobra, ko so sporočili, da se je Andrew po posvetovanju s kraljem odpovedal častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel po rojstvu. Tedaj je tako med drugim izgubil naziv vojvoda.
S tem je naziv vojvodinje tedaj izgubila tudi njegova nekdanja žena Sarah Ferguson. Njuni hčeri, princesa Eugenie in princesa Beatrice, pa bosta v skladu s pravili, ki jih je leta 1917 uveljavil kralj Jurij V., ohranili naziva.
Kot piše v izjavi Palače, se bo moral izseliti iz razkošne palače Royal Lodge. Gre za domovanje, za katerega, kot smo poročali, že več kot 20 let ni plačal najemnine. V kraljevih krogih naj bi ga skušali prepričati, da prostovoljno zapusti 30-sobno vilo. Zdaj se bo preselil v drugo zasebno nastanitev v Norfolku, katere najem bo financiral kralj, poroča BBC.
Dolgoleten pritisk javnosti
Andrew je zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom že leta tarča kritik javnosti. Svoje ime si je leta 2019 skušal oprati z zdaj neslavnim intervjujem za BBC-jev Newsnight. Zatem se je umaknil iz javnosti in ne opravlja več obveznosti, povezanih s kraljevo družino. Od leta 2021 ni več smel uporabljati kraljevega naziva in ni več aktiven član kraljeve družine.
Po posthumnem izidu knjige Virginie Giuffre, ene najbolj znanih Epsteinovih tožnic, je bilo slišati mnenje mnogih, da bi morali princu Andrewu odvzeti naziv princa, ki mu ga je kralj podelil ob rojstvu. V knjigi spominov je Giuffre namreč opisala tri primere, v katerih naj bi imel princ Andrew z njo spolne odnose.
