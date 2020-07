Prijateljica aretirane Maxwellove o princu Andrewu: Je neumen, naiven in zaslepljen

Po aretaciji dolgoletne prijateljice pokojnega Jeffreyja Epsteina, odvetnica še vedno želi slišati ponovno pričanje princa Andrewa, ki naj bi bil vpleten v celotno zadevo, kjer so Epstein, Maxwellova in njuni prijatelji brez sramu plačevali mladoletnicam za erotične masaže in spolne usluge. Sin kraljice Elizabete II. se pričanju izogiba, o njem pa je nekaj besed v novem intervjuju spregovorila Laura Goldman, prijateljica Maxwellove.

Princ Andrew je še vedno v središču pozornosti potem, ko je bila pred dnevi zaradi obtožb o sodelovanju pri spolnih zlorabah aretirana prijateljica in nekdanja ljubimka Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell. Njena prijateljica Laura Goldman je za The Telegraph povedala, da je princa njegov občutek, da je zaradi naziva nekaj več od drugih, zaslepil in zato ni videl resnične slike, kaj se dejansko dogaja na Epsteinovih posestvih. "Princ Andrew je človek z nazivom, ki vsakogar vidi kot hlapca, zato morda ni spregledal Epsteinovih zločinov," je povedala Laura.

Princ Andrew se izogiba ponovnemu zaslišanju.

"Ghislaine mi je vedno govorila, da je Andrew nekoliko neumen in naiven, in če so bila dekleta v njegovi bližini, je mislil, da so bile njegove služabnice. Vsi, ki mislijo, da je hudoben, se motijo. Je samo takšne narave, da vse ljudi vidi kot svoje hlapce,"je še dodala Goldmanova.