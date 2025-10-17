Svetli način
Tuja scena

Princ Andrew se je po pogovoru s kraljem odpovedal častnim nazivom

London, 17. 10. 2025 21.07 | Posodobljeno pred 13 minutami

Princ Andrew ne bo več uporabljal svojih častnih nazivov in naslovov. Odločitev je po lastnih navedbah sprejel po posvetovanju s kraljem Karlom III. in družino. Odpovedal se bo denimo nazivu vojvoda, še naprej pa bo ostal princ. Naziv vojvode so kateremu od članov kraljeve družine nazadnje vzeli pred več kot 100 leti.

Naslov princa je imel Andrew kot sin kraljice Elizabete II. od rojstva dalje. Naslove, ki se jim je odpovedal danes, pa je pridobil kasneje v življenju. Yorški vojvoda je denimo postal ob poroki leta 1986.

Še naprej bo ostal princ. Ta naziv so mu podelili ob rojstvu.
Še naprej bo ostal princ. Ta naziv so mu podelili ob rojstvu. FOTO: AP

"Po pogovoru s kraljem, mojo neposredno in širšo družino smo ugotovili, da nenehne obtožbe zoper mene odvračajo pozornost od dela njegovega veličanstva in kraljeve družine. Odločil sem se, kot sem se vedno - da na prvo mesto postavim svojo dolžnost do družine in države. Stojim za svojo odločitvijo izpred petih let, da se umaknem iz javnega življenja," je zapisal v pisni izjavi. 

Ob tem je še dodal, da obtožbe proti njemu "odločno zavrača". Kot poroča BBC, gre po vrsti ponižanj, ki jih je bil deležen v zadnjih letih, za največje med njimi. Njegovi hčeri, princesi Beatrice in Eugenie, bosta ohranili nazive, medtem ko je njegova nekdanja žena Sarah Ferguson s tem prav tako izgubila naziv vojvodinje.

Princ je že leta v nemilosti javnosti zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, sodu pa je izbil dno neslavni intervju v BBC-jevi oddaji Newsnight, s katerim si je član britanske kraljeve družine želel oprati ime. Po tem se je princ Andrew umaknil iz javnosti, od leta 2021 dalje pa nima več pravice uporabljati kraljevega naziva in ni več aktiven član kraljeve družine.

Današnja odločitev se je zgodila le nekaj dni pred izdajo posthumne knjige spominov Virginie Giuffre, ki je obtožila Epsteina.

