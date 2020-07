Princ Andrew odpovedal tradicionalni poletni izlet v Španijo

Vojvoda Yorški naj bi bil izjemno nervozen ob misli, da bi zapustil Združeno kraljestvo, zato je odpovedal počitnice, ki so sicer postale njegova poletna tradicija. Neimenovani vir z britanskega dvora je za The Sun povedal, da naj bi kraljica Andrewu prepovedala potovanja v Združene države Amerike in da je možnost, da bi v naslednjih letih sploh zapustil Veliko Britanijo, zelo majhna. Tožilci v ZDA si vseeno želijo, da bi princ podal novo izjavo in povedal vse o svojih izkušnjah z Epsteinom in Maxwellovo, a princ zavrača kakršna koli vabila na sodišče.