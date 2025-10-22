Princ Andrew za življenje v dvorcu že 22 let ni plačal najemnine

Princ Andrew že več kot 20 let ni plačal najemnine za bivanje v dvorcu v Windsorju, so razkrili britanski mediji, ki so pridobili najemno pogodbo. Glede na dokument ima nekdanji yorški vojvoda pravico živeti v nepremičnini, ki je v lasti kraljevine, do leta 2078, piše The Times.

V kopiji najemne pogodbe je navedeno, da princ Andrew od leta 2003 plačuje letno najemnino v višini 'enega zrna popra'. Čeprav gre za simbolično najemnino, so nekateri mediji že pred časom poročali, da je Andrew za najem nepremičnine plačal več kot milijon evrov in leta 2005 v prenovo vložil najmanj 8,5 milijona evrov. V primeru, da se princ Andrew odpove najemni pogodbi, bi mu morala družba The Crown Estate plačati več kot 600.000 evrov.

Princ Andrew se je zaradi škandala odpovedal častnim nazivom. FOTO: Profimedia icon-expand

Kaj pomeni, da plačuje najemnino v višini 'enega zrna popra'?

V britanski zakonodaji se izraz 'najemnina za zrno popra' nanaša na simbolično plačilo, običajno eno samo poprovo zrno. Izraz se uporablja za veljavnost najemne pogodbe, čeprav najemnina dejansko ne stane ničesar. Zakonsko je potrebno, da se za veljavno najemno pogodbo dogovori določena protivrednost, četudi simbolična. V tem smislu gre le za pravno formalnost, ne pa za dejansko plačilo.

Dvorec v Windsorju, kjer princ Andrew brezplačno živi že 22 let. FOTO: Profimedia icon-expand

To pomeni, da obstaja formalna pogodba med princem Andrewom in kraljevim posestvom, vendar princ ne plačuje nobene dejanske najemnine. On in njegova družina imajo pravico do brezplačne uporabe nepremičnine do leta 2078.

Zaradi škandala ob častne nazive

Celotna situacija se dogaja v času ponovnega javnega zanimanja za njegovo povezavo z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Andrew je v izjavi, ki jo je Buckinghamska palača objavila pred dnevi, dejal, da se odpoveduje uporabi svojih častnih nazivov.

"V pogovorih s kraljem ter mojo ožjo in širšo družino smo ugotovili, da obtožbe proti meni odvračajo pozornost od dela njegovega veličanstva in kraljeve družine," so zapisali v izjavi. "Odločil sem se, kot vedno, da bom dal prednost svoji dolžnosti do družine in države. Vztrajam pri svoji odločitvi izpred petih let, da se umaknem iz javnega življenja," so še dodali.