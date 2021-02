Princ Charles in Camilla sta prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19

72-letni princCharlesin 73-letna Camilla spadata v starostno skupino, ki jo Velika Britanija uvršča med prioritetne osebe za cepljenje proti covidu-19. Tako na Otoku pozivajo vse, ki se še niso cepili, da to naredijo zdaj in na to sta se odzvala tudi kraljeva zakonca. S kraljevega dvora so tako potrdili, da sta prejela prvi odmerek cepiva in se s tem pridružila 12,6 milijona ljudem na Otoku, ki so se že cepili vsaj z enim odmerkom.