Princ Charles in princ Harry skušata obnoviti medsebojni odnos

Če gre verjeti virom, ki neutrudno poročajo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati kraljeve družine, se princ Charles in njegov mlajši sin trudita izboljšati medsebojni odnos. Bodoči kralj in princ Harry naj bi znova govorila drug z drugim, a njun odnos še zmeraj ni trden, kot je bil pred leti. Harry in Charles se nista videla že skoraj osem mesecev, princ Charles pa še zmeraj ni spoznal najmlajše vnukinje Lilibet.

Princa Charles in Harry, oče in sin, sta se nazadnje srečala na pogrebu princa Filipa meseca aprila, a se – po poročanju virov blizu kraljevi družini – trudita izboljšati medsebojni odnos. Korak v pravo smer sta že storila, saj naj bi znova začela komunicirati, a to še ne pomeni, da se vsak teden pokličeta ali izmenjata sporočila. Princ Charles je pred dnevi odpotoval na Barbados, ki je postal republika, a se ni odločil za podaljšanje poti do Kalifornije, kjer sedaj živi Harry z družino.

icon-expand Princ Harry in princ Charles FOTO: Profimedia

"Charles je bil zelo prizadet, ko sta se Harry in Meghan odločila, da ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti in sta se odločila za selitev čez Atlantik. Mislim, da Harry in Charles kar nekaj časa nista spregovorila med seboj, sedaj pa sta komunikacijo znova vzpostavila," je dejal vir blizu kraljeve družine. "Kljub temu ni vse cvetoče, še zmeraj se ne pogovarjata iz srca in se ne pokličeta vsak teden," je še dodal vir.

Boleče teme, ki so pripeljale do razdora v britanski kraljevi družini, je obudil izid knjige Christoperja Andersena, ki nosi naslov Brothers and Wives. Andersen v knjigi navaja, da naj bi bil prav Charles tisti, ki je postavil vprašanje o tem, kakšne barve kožo bo imel Harryjev prvorojenec. To je že zanikal tiskovni predstavnik bodočega kralja, nek vir blizu družine pa je dejal: "Mislim, da se družinski člani na obeh straneh Atlantika strinjajo, da knjigi ne bodo dali prevelike teže, da bi lahko zadihala."

Ko sta Harry in Meghan nastopila v odmevnem intervjuju z Oprah meseca marca, je bil Harry brutalno iskren, zatrdil pa je tudi, da ga je oče finančno prikrajšal. A bančni izpiski, ki so na dan pricurljali poleti, kažejo, da je Charles še naprej finančno podpiral Harryja in Meghan, ko sta odstopila od kraljevih obveznosti in se preselila v Kalifornijo. Charles je za sinova v preteklem letu namenil nekaj več kot 5,5 milijona evrov.