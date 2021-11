Angleški bodoči kralj, princ Charles, je dopolnil 73 let. Na družbenih omrežjih so mu čestitali tudi člani kraljeve družine, med njimi princ William z ženo Kate Middleton in seveda njegova žena, Camilla, ki nosi naziv vojvodinja cornwallska. William in Kate sta ob fotografiji prinčevega očeta zapisala: "Vse najboljše za rojstni dan, waleški princ!"