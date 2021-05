Princ Charles: ko postane kralj, namerava za javnost odpreti palače

Časnik še navaja, da si prestolonaslednik želi, da bi se te kraljeve rezidence med letom odpirale za daljše obdobje. Charles naj bi o načrtih že govoril s svojo ženo, vojvodinjo Cornwallsko, vojvodo in vojvodinjo Cambriško ter drugimi člani kraljeve družine. Charles razmišlja, da bi Buckinghamsko palačo in vrtove, ko bo kralj, odprl za vse leto, vključno takrat, ko bo v njej bival, še piše časnik.

Charles , valižanski princ, naj bi ljudem omogočil večji dostop do kraljevih palač, ko bo postal kralj. Charles si namreč želi, da se Buckinghamska palača, Clarence House, grad Windsor, posestva Sandringham in Balmoral iz "zasebnih spremeni v javne prostore" , piše Sunday Times .

Na tisoče ljudi se je prijavilo na spletno stran dobrodelne organizacije, ki organizira odprtje številnih kraljevskih rezidenc, v upanju, da bodo lahko rezervirali vstopnice potem, ko so začeli s samostojnimi ogledi vrta. Toda RCT je dejal, da zaradi "zelo velikega" zanimanja mora ustaviti prodajo.

Tradicionalno odprtje Buckinghamske palače v poletnem času, ki običajno sprejme na tisoče obiskovalcev, ki si lahko ogledajo sobe za sprejeme in tematsko razstavo, je bilo že drugo leto zapored zaradi pandemije odpovedano.

Toda samostojni ogledi vrtov so napovedani od julija do septembra, s čimer ima javnost v zameno za plačilo možnost, da se sprehaja po zasebnem kraljičinem, 16 hektarjev velikem, posestvu in odkriva oazo, obogateno s prostoživečimi živalmi, v središču Londona. Njena pokrajina sega v leto 1820, ko je George IV Buckinghamsko hišo spremenil v palačo, danes pa v njej živi bogat in raznolik ekosistem z več kot 1000 drevesi in 320 različnimi divjimi cvetovi ter travami.

Obiskovalci bodo lahko raziskali pot skozi vrt, ki zavzema 156 metrov dolgo žive meje iz trajnic, platane, zasajene in poimenovane po kraljici Viktoriji in princu Albertu, ter poglede na otok in panje čez 1,4 hektarja veliko jezero, del obiska pa bo tudi piknik na eni izmed obsežnih trat.

Od maja do septembra se bodo tako začeli manjši vodeni ogledi palače.