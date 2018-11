Princ Charles, kot ga nismo navajeni

Britanski prestolonaslednik, princ Charles, je dopolnil 70 let in tako še povečal rekordno dolgo čakanje na prestol, ki ga že več kot 65 let zaseda njegova mati, kraljica Elizabeta II. Ob njegovem rojstnem dnevu pa so posneli tudi fotografijo, ki Charlesa pokaže v drugačni luči.

Trenutno ima princ na poti že četrtega vnuka, in sicer prvega otroka princa Harryja in soproge Meghan, medtem ko ima princ William s soprogo Kate že tri otroke. FOTO: Profimedia

Britanski princ Charles, ki je dopolnil 70 let, je skoraj celo svoje življenje preživel v čakanju na prestol. V tem času se je spopadal s svojo podobo v javnosti, ko so mu očitali, da je bil prehladen do svoje prve soprogeDiane in da se vmešava v politiko. Ob rojstnem dnevu pa je kraljeva družina posnela tudi nekaj fotografij, ki kraljevo družino prikazuje v bolj sproščenem tonu. Fotograf Chris Jackson je po fotografiranju dejal, da spremlja princa po svetu že 15 let ter da je nadvse vesel, da je lahko posnel tako neformalno in sproščeno fotografijo. Charles Philip Arthur George je prvi od štirih otrok Elizabete II. in princaPhilipa. Rodil se je 14. novembra 1948 v Buckinghamski palači. Od svojega tretjega leta je prvi v vrsti za prestol. V 70 letih pa je zbral številne rekorde v svoji vlogi prestolonaslednika. Je namreč prvi prestolonaslednik, ki je videl kronanje svoje matere za kraljico, podrl je rekord v čakanju na prevzem monarhije in bo tudi najstarejša oseba v britanski kraljevi zgodovini, ki bo prevzela žezlo, piše na uradni spletni strani princa.

Charles z družino. FOTO: AP

Naziv valižanski princ je prejel leta 1958, ko je bil star devet let. Na željo očeta Philipa so ga poslali v strog škotski internat, kjer mladi princ ni bil zadovoljen, svoja leta tam pa je opisal kot pekel in zaporno kazen. Je prvi prestolonaslednik, ki je uspešno sklenil univerzitetno šolanje, in sicer na Cambridgeu leta 1970. Od leta 1971 do 1976 je služil v britanski kraljevi mornarici. Ko je bil nekaj mesecev po dolžnosti na Karibskem otočju, se je njegova nekdanja spremljevalka Camilla Shand poročila z Andrewjem Parkerjem Bowlesom, kar je Charlesa zelo potrlo. Pod številnimi pritiski je 32-letni princ zaprosil za roko 19-letne Diane Spencer, s katero sta se videvala le kratek čas. Ko so ga v enem od tedanjih intervjujev spraševali o ljubezni in zaljubljenosti, je princ odgovoril "karkoli že pomeni biti zaljubljen".

Princ je Diano zaprosil za roko, ko je imela 19 let. FOTO: Profimedia

Kljub pravljični poroki in dveh sinovih, princ Williamse je rodil leta 1982, princ Harry pa leta 1984, je zakon propadel, par pa se je ločil leta 1996. Diana je umrla leto kasneje v prometni nesreči v Parizu. Charles se je po propadu zakona vrnil k ljubezni svojega življenja Camilli, ki so jo mnogi imeli za neprimerno partnerko prestolonaslednika. Poročila sta se leta 2005, princ pa vse od takrat v javnosti deluje precej bolj srečen.

Charles in Camilla. FOTO: Profimedia

Skupaj opravljata številne kraljeve dolžnosti in potovanja v tujino. Trenutno ima princ na poti že četrtega vnuka, in sicer prvega otroka princa Harryja in soproge Meghan, medtem ko ima princ William s soprogo Kate že tri otroke. Charles je pogosto vztrajal, da je okoljski aktivist, ker se boji, da ga bodo njegovi vnuki nekoč vprašali, zakaj ni kaj ukrenil. Jubilej ob 70. rojstnem dnevu princa Charlesa je razlog za praznovanje že celo leto. Zasebna zabava ob rojstnem dnevu bo v sredo potekala v prostorih Buckinghamske palače, po poročanju britanskih medijev naj bi se je udeležili tudi nekateri člani tujih kraljevih družin.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Princ je sicer svoj rojstni dan praznoval tudi maja z zabavo na vrtu Buckinghamske palače. Tako je začel podobno tradicijo kot njegova mati, saj tudi kraljica Elizabeta svoj rojstni dan obeležuje dvakrat letno. Njen pravi rojstni dan je 21. aprila, uradni pa običajno drugo soboto v juniju. Britanska kraljeva družina se želi tako ogniti morebitnemu muhastemu vremenu in si zagotoviti vsaj eno lepo praznovanje rojstnega dne. Med drugim so v Veliki Britaniji prinčev jubilej pospremili tudi s serijo poštnih znamk, na katerih so doslej še neobjavljene fotografije princa v dolžnosti krone in v domačem okolju.