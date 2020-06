Princ Charles o koronavirusu: Dobro sem jo odnesel, a bojim se, da nas čaka nova grožnja

Valižanski princ, princ Charles , je spregovoril o svojem prebolevanju koronavirusa, bolezni, ki je v zadnjih petih mesecih popolnoma ohromila svet. V Sloveniji je sicer epidemija preklicana, v Združenih državah in v Veliki Britaniji pa so stvari še vedno zelo poostrene. Zato je bil najnovejši intervju za Sky News s princem posnet kar preko videoklica in ne v živo.

Povedal je, da jo je sam med obolenjem koronavirusa'kar dobro odnesel' in da mu je bolezen dala novo motivacijo za iskanje boljšega jutri. Prepričan je namreč, da če bi ljudje planet Zemlja obravnavali, kot zdravniki obravnavajo hudo bolne zdravnike, bi nam to naš planet povrnil. "Tako pa mislim, da plačujemo ceno za vse slabo, kar smo naredili," je povedal 71-letnik, čeprav s člani kraljeve družine ni dovoljeno pogovarjanje o njihovem zdravju, a je Charles temo načel sam. "Sočustvujem z vsemi, ki so izgubili svojca ali prijatelja zaradi koronavirusa. A da bi to preprečili, moramo najti rešitev," je še povedal Britanec in dodal, da moramo obnoviti in izboljšati odnos do našega doma, do planeta Zemlje.

"Bolj ko spodkopavamo naš planet, bolj uničujemo biološko raznovrstnost, torej možnost razvoja različnih živalskih in rastlinskih vrst. Bolj ko omejujemo razcvet narave, bolj sami sebe izpostavljamo različnim nevarnostim," je povedal princ in dodal, da s tem misli na bolezni, kot je covid-19, in na naravne katastrofe, kot so cunamiji, potresi in podobno: "Že pred leti bi morali s planetom ravnati kot enim od pacientov in skrbeti zanj, ga negovati."