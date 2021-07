Princ Charles priznal, da je bil v mladosti očaran nad Barbro Streisand

Princ Charles je priznal, da ga na Barbro Streisand vežejo prav posebni spomini. Ko je bil star 26 let, jo je namreč osebno spoznal, sam pa pravi, da je bil očaran zaradi njenega talenta. Streisandova je od princa šest let starejša, njuno prijateljstvo pa traja še danes.

Princ Charles in Barbra ob njunem prvem srečanju.

72-letni član kraljeve družine je ameriško pevko in igralko pohvalil med akcijo, ki pacientom med bolnišničnim zdravljenjem mogoča nekaj zabavnih trenutkov s pomočjo programa, ki prenaša zabavne radijske vsebine. Princ je med oddajanjem pojasnil izbiro nekaterih njegovih najljubših skladb, med trinajstimi pa se je znašla tudi pesem Don’t Rain on My Parade, ki jo je Barbra izvajala v musicalu Funny Girl, ta pa ji je prinesel tudi prestižnega oskarja.

''Zmeraj sem bil veliki oboževalec izjemno vsestranske ameriške igralke in pevke Barbre Streisand. Leta 1974, ko sem služil Kraljevi mornarici kot mlad poročnik, sem obiskal tudi bazo v San Diegu ... takrat sem slišal, da snema film Funny Lady v studiih Warner Bros. Takrat sem imel to srečo, da sem lahko obiskal set in jo na snemanju tudi spoznal,'' je navdušeno razložil Charles.