Princ Charles v Indiji praznoval 71. rojstni dan in spoznal Katy Perry

Britanski princ Charles je zakorakal v svoje 72. leto. Od okrogle 70 se je poslovil v Indiji, kjer je med drugim spoznal tudi glasbenico Katy Perry. Slednja se je pridružila njegovi dobrodelni organizaciji.

Princ Charlesje v sklopu kraljevih dolžnosti pred kratkim prispel v Indijo, kjer je že prvi dan spoznal pop glasbenico Katy Perry. Slednja je slišala za dobrodelno organizacijo British Asian Trust, ki je zrasla pod okriljem valižanskega princa in skupine britanskih Azijcev, ter se pridružila skupini podpornikov, da bi se bolje seznanila z njihovim poslanstvom. Organizacija je nastala z namenom, da bi se podprle obsežne in trajne spremembe po celotni regiji. Britanski visoki predstavnik je v New Delhiju dejal, da prinčev 10. obisk države obeležuje dolgoletne britansko-indijske vezi, s poudarkom na skupnih globalnih izzivih, kot sta trajnost in podnebne spremembe.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Princ Charles je posamezne utrinke objavil na uradnem Instagram profilu Clarencehouse, kjer je razkril, da je poleg druženja s slavno glasbenico preživljal trenutke s predsednikom države, se poklonil 550. obletnici nastanka sikhske vere in se udeležil vojaške ceremonije, ki je počastila vse padle borce v Indiji, Združenem kraljestvu in obeh svetovnih vojnah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob obisku Indije se je princ poslovil tudi od svojega 70. leta in upihnil 71. rojstnodnevno svečko. Njegovo letošnje praznovanje rojstnega dne je potekalo v družbi šolarjev, ki so mu izročili rojstnodnevno voščilnico in torto.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Princu so vse najboljše zaželeli številni oboževalci britanske kraljeve družine in podporniki njegovega dela, s posebno in prvič objavljeno fotografijo pa sta se mu poklonila tudi mlajši vnuk, princ Harry in vojvodinja Meghan Markle. Na svojem uradnem Instagram profilu sta delila črno-belo fotografijo z Archiejevega krsta in poleg zapisala:''Vse najboljše njegovemu visočanstvu, valižanskemu princu, gospodu, očetu in dedku!''